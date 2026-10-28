Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, ASEAN'da bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, ASEAN'da bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı

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Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Cebu'daki ASEAN Savunma Bakanları toplantısında üyeler arasındaki farklılıkların birlik içinde bölünmeye yol açmaması gerektiğini söyledi. Teodoro, Güney Çin Denizi dahil anlaşmazlıkların barışçıl ve hukuki yollarla çözülmesini istedi.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nde (ASEAN) üye devletler arasındaki "farklılıkların birlik içinde bölünmeye yol açmaması gerektiğini" bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Teodoro, Filipinler'in ev sahipliğinde Cebu bölgesinde düzenlenen ASEAN Savunma Bakanları toplantısında mevkidaşlarına hitap etti.

Birlik üyelerinin, "ASEAN merkeziliği" (ASEAN Centrality) ilkesine saygı duyması gerektiğini kaydeden Teodoro, ASEAN'ın kendi iç istikrarının ve kendi içindeki bütünlüğünün hayati önem taşıdığını belirtti.

Üye devletler arasındaki farklılıkların birlik içinde bölünmelere yol açmaması gerektiğini kaydeden Teodoro, Güney Çin Denizi dahil bölgesel anlaşmazlıkların "barışçıl ve hukuki yollarla" çözülmesi çağrısında bulundu.

"ASEAN, gücümüzün çeşitliliğimizden kaynaklandığı inancı üzerine kuruldu." diyen Teodoro, üye devletler arasındaki "farklılıkların birlik içinde bölünmeye yol açmaması gerektiğini" bildirdi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Myanmar ve Malezya dahil 11 ülkeyi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

Kaynak: AA
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