Filipinler Savunma Sanayisini Güçlendiriyor

Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr, yerli üretimi artırmanın yollarını oluşturarak ülkenin savunma sanayisinin geliştirilmesini öngören yasayı imzaladı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, yeni yasa uyarınca Savunma Bakanlığı, savunma sanayisini canlandırmak ve ülkedeki kısa, orta ve uzun vadeli savunma teçhizatı ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Kendine Güvenen Savunma Duruşu Programı"nı uygulamakla görevlendirildi.

Marcos Jr, savunma ekipmanlarının yerel üretimini artırmanın yollarını oluşturmayı hedefleyen yeni yasaya dair yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin ülkenin savunma ve güvenlik ortamındaki "geleneksel olmayan tehditlere" karşı koyacak teknolojiler geliştirmesini sağlayacağını söyledi.

Siber güvenlik ihlalleri, kimyasal saldırılar ve radyolojik tehditlerin olası risklerden öte acil gerçekler olduğuna işaret eden Marcos Jr, "Bununla birlikte savunma konusundaki bakış açımızı genişletiyoruz. Sadece tanklara ve tüfeklere bakmıyoruz. Bu konvansiyonel olmayan tehlikeleri doğrudan ele alan kapasiteler inşa ediyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Ferdinand Martin Romualdez de söz konusu yasa ve bu kapsamdaki girişimlerin, ülkenin denizlerdeki çıkarlarını korurken bölgede barış ve istikrarın korunmasında da etkili olacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arsenio Andolong ise açıklamasında, yasanın Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ve diğer kolluk kuvvetlerinin silah ve malzeme ihtiyaçlarını da destekleyeceğini kaydetti.

Andolong, AFP'nin hem geleneksel hem de diğer alanlardaki kabiliyetlerinin geliştirileceğini, bunun da güvenilir bir savunma duruşu ve kendine güvenin elde edilmesini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.