Filipinler Senato Başkanı Gatchalian oldu - Son Dakika
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Filipinler Senato Başkanı Gatchalian oldu

17.06.2026 14:20
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Filipinler'de siyasi kargaşanın ardından Gatchalian, yeni Senato Başkanı seçildi; gerginlik sürüyor.

Filipinler Senatosu, haftalarca süren siyasi kargaşanın ardından Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın müttefiki Sherwin Gatchalian'ı yeni Senato Başkanı olarak seçti.

Senato, Marcos Jr ile Başkan Yardımcısı Sara Duterte arasında uzun süredir devam eden siyasi gerginliğin yansımasıyla çekişmeye sahne oluyor.

Bu kapsamda, Senato'da dün yapılan oylamada, 24 senatörün 13'ünün desteğini alan Marcos Jr'ın müttefiki Gatchalian, Duterte'nin müttefiki Senato Başkanı Alan Peter Cayetano'nun koltuğunu devraldı.

Öte yandan, seçimi kaybeden Cayetano, 12 senatörün katılımıyla gerçekleştirilen ve anayasal yeter sayıyı karşılamadığını öne sürdüğü 3 Haziran oturumunda Gatchalian'ın başkan vekili seçilmesini Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Senato'nun kontrolü kritik önemde

Lider değişikliğinin, Senato'nun Sara Duterte'nin azline ilişkin yargı yetkisini kullanmaya hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkatleri çekti.

Duterte'nin azline ilişkin ön oturumun 18 Haziran'da yapılması planlanırken resmi yargılamanın 6 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Başkan Yardımcısı Sara Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmak ve Başkan Marcos ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanıyor.

Duterte ise suçlamaları reddediyor.

Mahkum edilmesi halinde Duterte'nin kamu görevinden menedilebileceği ve 2028 Başkanlık yarışına katılma olasılığının ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filipinler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Senato Başkanı Gatchalian oldu - Son Dakika

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