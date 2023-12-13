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Filipinler ve Hindistan, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Filipinler ve Hindistan, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptı

Filipinler ve Hindistan, Filipinler'in 'Batı Filipin Denizi' olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi. Hindistan'ın Manila Büyükelçisi Shambhu Kumaran, tatbikata ilişkin 'kurallara dayalı bir düzen için ortak yaklaşımları' teşvik edeceğini belirtti.

Filipinler ve Hindistan, Güney Çin Denizi\'nde ortak deniz tatbikatı yaptı
13.12.2023 - 15:14,
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Filipinler ve Hindistan, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler ve Hindistan, Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi.

Hindistan'ın Manila Büyükelçisi Shambhu Kumaran, katıldığı resepsiyonda, tatbikata ilişkin "kurallara dayalı bir düzen için ortak yaklaşımları" teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

Hindistan'ın savaş gemisi ile yürütülen tatbikat için Kumaran, "Ulusal güvenlik alanında savunma işbirliği ve deniz güvenliği çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Filipinler ve Hindistan, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptı - Son Dakika
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