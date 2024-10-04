Filipinler ve Japonya'dan Hava Tatbikatı

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Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF), afet müdahale kabiliyetlerini geliştirmek için ortak insani yardım ve afet sonrası müdahale tatbikatına başladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, "Doshin-Bayanihan 2024" adı verilen tatbikat Cebu kentinde icra ediliyor.

PAF sözcüsü Albay Consuelo Castillo, tatbikatın Cebu'daki Tuğgeneral Benito N. Ebuen Hava Üssü'nde başladığını ve pazar gününe kadar süreceğini açıkladı.

Castillo, "Doshin-Bayanihan 2024" ortak insani yardım ve afetlere müdahale tatbikatı kapsamında hava indirme, intikal, yükleme, boşaltma ve tahliye başta olmak üzere çok sayıda eğitim yapılacağını kaydetti.

Tatbikat direktörü Albay Reynaldo Jose Montoya ise etkinlikler vesilesiyle afetle mücadele yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra tecrübe paylaşımı ve iki ülke ile hava kuvvetlerinin dostluğunun da "pekiştirileceğini" belirtti.