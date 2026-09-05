Filipinli Rowena Antone, Kayseri Develi'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu
Filipin asıllı Rowena Antone, iş arkadaşlarının yardımlaşması ve dürüstlüğünden etkilenerek İslamiyet'i seçti. Develi İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende kelimeişehadet getiren Antone, 'Azra' adını aldı ve kendisine Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.
Filipin asıllı Rowena Antone, iş arkadaşlarından etkilenerek Kayseri'de Müslümanlığı seçti.
Türkiye'de çalışan Antone, iş ortamındaki Müslüman arkadaşlarının yardımlaşması, dürüstlüğü ve dini hassasiyetlerinden etkilenerek İslamiyet'i araştırmaya başladı.
Ardından Müslüman olmaya karar veren Antone için Develi İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Mehmet Yürek ile kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Antone, "Azra" adını aldı.
Müftü Yürek, Azra'ya İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.
Kaynak: AA
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