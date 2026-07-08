Filistin 36: Bağımsızlık Mücadelesi - Son Dakika
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Filistin 36: Bağımsızlık Mücadelesi

08.07.2026 16:41
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Filistin'in 1936'daki bağımsızlık mücadelesini konu alan 'Filistin 36', 17 Temmuz'da vizyonda.

TRT ortak yapımı "Filistin 36", Filistin halkının 1936'daki bağımsızlık mücadelesini konu alan hikayesiyle 17 Temmuz'da Türkiye genelinde vizyona girecek.

Filistinli Annemarie Jacir'in yönettiği, yapımcılığını Ossama Bawardi'nin üstlendiği film, tarihsel olaylardan ilham alan anlatısıyla izleyiciyi İngiliz Mandası dönemindeki Filistin'e götürüyor.

Türkiye, Filistin, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün ortak yapımı olan film, özgürlük mücadelesini bireysel yaşamlar üzerinden sinemaya taşıyor.

Dünya prömiyerini geçen yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmin Türkiye'deki ilk gösterimi, Boğaziçi Film Festivali'nin açılışında gerçekleştirilmişti.

Film 17 Temmuz'da vizyona girecek.

Başrol oyuncusu 16 Temmuz'da özel gösterime katılacak

Film, 16 Temmuz'da saat 20.00'de 12 Punto kapsamında düzenlenecek özel gösterimde izleyiciyle buluşacak. Gösterime filmin yapımcısı Ossama Bawardi ile başrol oyuncusu Karim Daoud Anaya da katılacak.

2026 Oscar Ödülleri'nde Filistin'in "En İyi Uluslararası Film" dalındaki adayı olarak gösterilen yapım, 86 ülkenin başvuruları arasından seçilen 15 filmlik kısa listeye girmeyi başardı.

Oyuncu kadrosunda Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Karim Daoud Anaya, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons'ın yer aldığı filmin yönetmeni Annemarie Jacir'in daha önce çektiği "Wajib (Düğün Davetiyesi)", "When I Saw You (Seni Gördüğümde)" ve "Salt of This Sea (Bu Denizin Tuzu)" filmleri de Filistin'in Oscar adayı olmuştu.

1936'daki ayaklanmayı konu alıyor

Film, 1936'da İngiliz sömürge yönetimine karşı ayaklanan Filistin'de yaşayan Yusuf'un hikayesi üzerinden dönemin toplumsal ve siyasi atmosferini anlatıyor.

Köyler ile Kudüs arasında gidip gelen Yusuf'un yaşamı, Avrupa'dan bölgeye gelen Yahudi göçmenlerin sayısının artması ve Filistin halkının İngiliz yönetimine karşı başlattığı geniş çaplı ayaklanmayla farklı bir yöne evriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin 36: Bağımsızlık Mücadelesi - Son Dakika

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