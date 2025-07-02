Filistin, ABD'ye İsrail'e karşı uluslararası müdahale çağrısı yaptı

Filistin, ABD yönetimine, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ile Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini durdurmayı amaçlayan uluslararası çabalara yanıt vermeye zorlaması çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin Gazze'deki ateşkes çabalarını engelleme, işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkarak ve Filistinlileri yerinden ederek saldırılarını artırma, Gazze'de cinayet ve aç bırakma suçunu işlemeyi sürdürme girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD yönetiminin Gazze'deki savaşı durdurma açıklamalarına işaret eden Ebu Rudeyne, bu açıklamalara İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması yönünde etkili bir tutumun eşlik etmesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü Ebu Rudeyne, ABD yönetimine, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ile Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini durdurmasını amaçlayan çabalara yanıt vermeye zorlanması çağrısında bulundu.

Ebu Rudeyne, uluslararası meşruiyet kararlarına uyulmasının altını çizerek, bunun bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolu olduğuna vurgu yaptı.

Filistinli yetkili, "Halkımız şehirlerine, köylerine, kamplarına yönelik kapsamlı bir savaş ve ekonomik kuşatma ile karşı karşıyadır." ifadelerine yer verdi.

Ebu Rudeyne, bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve 1967 sınırlarında bağımsız devletlerini kurma hakkının tanınması gerektiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran'a ilişkin konuları ele alacaklarını da duyurmuştu.???????