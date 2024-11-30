Filistin, Arap Birliği'ni Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin, Arap Birliği'ni Acil Toplantıya Çağırdı

Filistin, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Arap Birliği'ni acil toplantıya davet etti.

30.11.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden katliamları nedeniyle Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı katliam, aç bırakma ve zorla yerinden etme şeklinde sürdürdüğü savaşın gölgesinde Arap Birliğinden acil toplantı talep etti.

Başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere İsrail'in halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma politikasının tehlikelerine dikkati çeken Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'deki halka karşı sürdürdüğü soykırımı durdurmak ve Gazze'ye acil insani yardım girişini sağlamak için uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 363 Filistinli öldü, 105 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Arap Birliği'ni Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği Rusya Ordusu Halep’e operasyon başlattı Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma “Karşınızda enayi mi var“ Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
09:10 Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 02:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin, Arap Birliği'ni Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.