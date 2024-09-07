Filistin: Yıkılan Alanlar Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin: Yıkılan Alanlar Yeniden İnşa Ediliyor

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda yıktığı yerleri yeniden imar etmeye başladıklarını belirtti. Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

07.09.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda yıktığı yerleri yeniden imar etmeye başladıklarını belirtti.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Mustafa ile Baerbock, İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Mustafa, İsrail saldırılarının Batı Şeria'nın kuzeyinde neden olduğu yıkımın boyutuna dikkati çekerek, "Hükümetimiz yıkılan yerleri yeniden inşa etme çalışmalarına başladı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara işaret eden Mustafa, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararının uygulanması, ateşkese yönelik, insani yardıma erişimin sağlanmasına yönelik bir yol haritasının başlangıç ??noktasıdır ve aynı zamanda Filistin devletinin kurulmasının ve işgale son verilmesinin de önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman Bakan Baerbock ise Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının, insani yardımın sağlanmasının ve Batı Şeria'daki gerilimin durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Baerbock, ayrıca ülkesinin iki devletli çözümü ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleme konusundaki kararlı konumunu yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Batı Şeria, Politika, ramallah, Filistin, Almanya, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin: Yıkılan Alanlar Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:44:57. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin: Yıkılan Alanlar Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement