Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı

RAMALLAH, 1 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yeni hükümetin üyeleriyle birlikte poz veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (önde, sağdan ikinci) ve Başbakan Muhammed Mustafa (önde, soldan üçüncü), 31 Mart 2024.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğindeki yeni hükümet Pazar günü Batı Şeria'da yemin ederek göreve başladı. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlar, şampiyonluk için play-off etabında mücadele edecek. Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı. İlk karşılaşmalar yarın yapılacak ve seride başarılı olan takımlar finale yükselecek.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Destici, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun Türkistan'dan Filistin'e kadar tüm mazlum coğrafyaların özgürlüğü için siyaset yaptığını vurguladı ve seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.
Konya'da Ramazan ayında yoğun ilgi gören etli ekmek, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, iş yoğunluğunun arttığını belirtti. Etli ekmek malzemeleri kasaplardan alınıp fırınlara veriliyor ve iftar saatlerine yakın pişirilerek sofralara konuluyor. Abışıklı, etli ekmekte hamurun ve etin kalitesinin önemli olduğunu vurguladı. Konya'nın etli ekmeği, tarihi ve lezzetiyle diğer illere göre öne çıkıyor.
Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacak araç sürücüleri için oto bakım ustası Ali Curu, yolcu güvenliğini tehlikeye sokabilecek unsurlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Araçların lastik durumları, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizinin kontrol edilmesi önemli. Yürür aksamını doğrudan etkileyecek unsurların ise en önce kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim personelinin aldıkları promosyon süresinin dolması nedeniyle yeni dönem için açılan ihale 37 bin 500 TL ile sonuçlandı. Promosyon ihalesine 7 banka katıldı ve bir özel banka en yüksek rakamı vererek ihaleyi kazandı. Toplam 761 kişi için yapılan ihale, güzel bir rakamla sonuçlanarak personel tarafından memnuniyetle karşılandı.
Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçildi. Denizli, Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.
Elazığ merkezindeki sandıkların tamamı açıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 65 bin 682 oy alarak yeniden başkan seçildi.
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