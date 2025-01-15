Filistin Başbakanı'ndan İki Devletli Çözüm Çağrısı

Güncel

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, "iki devletli çözümü ilerletecek ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleriyle yüzleşmesini sağlayacak" pratik tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Mustafa, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısında konuştu.

Konuşmasına Filistin halkının yaşadığı "zulüm ve zorluklara" dikkati çekerek başlayan Mustafa, "Bu zulümler, temel hakların korunmasındaki uluslararası başarısızlığın sonucudur. Bunlar önlenebilirdi ve önlenmeliydi de." diye konuştu.

Mustafa, "umutsuzluğun umuda ve sıkıntıların somut ilerlemeye dönüştürülebileceğine" vurgu yaparak, "İki devletli çözümü ilerletecek, bu çatışmanın temel nedenlerini ele alacak ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleriyle doğrudan yüzleşmesini sağlayacak pratik tedbirler almanın zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

İlk hedef: "kapsamlı ateşkes"

İlk yapılması gerekenin "kapsamlı bir ateşkes" olduğunu söyleyen Mustafa, İsrail'i uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmaya çağıran 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması ve böylece işgale son verilerek "iki devletli çözüme" ulaşılması gerektiğini dile getirdi.

Mustafa, "Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin desteklenmesi de aynı derecede önemlidir." dedi.

"Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki ayrımı pekiştirecek ve geçici oluşumlar yaratacak her türlü girişimin reddedileceğinin" altını çizen Mustafa, "Tüm bu acıların ardından, Gazze'nin tek devlet, tek hükümet, tek hukuk ve tek sistem altında Filistin'in geri kalanıyla yeniden bütünleşmesi için sorumlu ve etkin bir hükümete ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Gazze'nin yeniden inşası

Ateşkes sağlandıktan sonra Gazze'deki tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını anlatan Mustafa, yerel, bölgesel, uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen ortak çalışmayla "acil" insani ihtiyaçları karşılamaya öncelik vereceklerini ve Gazze'nin yeniden inşası için çalışacaklarını belirtti.

Mustafa, asıl amacın Gazze'de "sürdürülebilir kalkınma" olduğunu, bu kapsamda yenilenebilir enerji, sağlık, dijitalleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile eğitim gibi alanlarda çok sayıda çalışmalar yapılacağını aktardı.

Bütün bu girişimlerin uygulanabilmesi için uluslararası toplumun desteğine ve küresel bir ittifaka olan ihtiyacı vurgulayan Mustafa, "Sizlerden gerekli mali ve teknik desteği sağlamanızı ve Dünya Bankası tarafından yönetilmek üzere planlanan Gazze'nin yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmanızı istiyoruz." dedi.

Oslo'daki toplantıda, Mustafa'nın yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla kuruluşun ve ülkenin temsilcisi yer aldı.