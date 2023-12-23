Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail geleceğimizi hedef alıyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef aldığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Mansur, İsrail'in Filistin halkının çocuklarını öldürmekle kalmayıp sağ kalanlar üzerinde travmalar oluşturduğunu ve onları ömür boyu taşıyacakları fiziksel zararlara maruz bıraktığını kaydetti.

Mansur, Filistin'de ölen çocukların sayısının dayanılmaz bir trajedi olduğunu belirterek, öksüz kalan 25 bin çocuk ile yaralanan ve uzuvlarını kaybeden on binlerce çocuğun da unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in saldırılarında zulüm gören çocuklardan biri olan Dünya'nın yaşadıklarını anlatan Mansur, 12 yaşındaki kızın ebeveynleri ile kız ve erkek kardeşlerinin öldüğü İsrail'in hava saldırılarında bacağını kaybettiğini aktardı.

Mansur, "Dünya, yaşamaya devam edip doktor olup çocuklara yardım etmek istediğini söylemişti ama İsrail'in birkaç gün sonra Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümüne yaptığı saldırıda hayatını kaybetti." dedi.

Filistinlilerin ülkelerinde huzur içinde yaşamak istediğine değinen Mansur, "İsrail, Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef alıyor. Bu yüzden doktorlarımızı, mühendislerimizi, şairlerimizi, akademisyenlerimizi ve sanatçılarımızı öldürüyor. Bu yüzden şehirlerimizi, üniversitelerimizi ve kültürel enstitülerimizi yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Mansur, "Halkımız ülkesinde yaşamak, çocuklarını güvenli bir şekilde ülkesinde yetiştirmek istiyor." diyerek, bundan daha basit, daha kutsal bir istek olmadığını vurguladı.