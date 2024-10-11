Filistin, Bolivya'nın Davaya Müdahiline Memnun

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Filistin, Bolivya'nın Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildiriminden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde açtığı davaya Bolivya'nın müdahil olma talebini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu karar, Bolivya'nın adalete ve uluslararası hukukun üstünlüğüne sıkıca bağlı olduğunu ifade ederken, iki ülke arasındaki derin dayanışmayı ve tarihi dostluğu teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Filistin, BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olan tüm ülkeleri İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği konusundaki davaya müdahil olmaya şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Filistin halkına karşı süregelen soykırımın sona ermesi ve İsrail'in cezasız kalmasına karşı mücadele, insanlığın ve hukukun maslahatları doğrultusunda birlikte taşımamız gereken sorumluluklardır."

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Bolivya, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili ve Maldivler'in ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 10. ülke oldu.