Filistin Büyükelçisi Avrupa Ülkelerini İsrail'e Baskı Kurmaya Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Büyükelçisi Avrupa Ülkelerini İsrail'e Baskı Kurmaya Çağırdı

Filistin Büyükelçisi Avrupa Ülkelerini İsrail\'e Baskı Kurmaya Çağırdı

Filistin'in Brüksel Büyükelçisi Abdalrahim Alfarra, Avrupa ülkelerini, Filistin devletini tanımalarının yanı sıra Gazze'de saldırılarını derhal durdurması için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Emir Kır başkanlığındaki Saint-Josse Belediyesinde Gazze için ayni yardım kampanyası sürüyor. Alfarra, yardım merkezinde AA muhabirine, Belediye Başkanı Kır'a girişimi için teşekkür ederek, 'Belçika'daki, Avrupa'daki tüm belediyelerin aynısını yapması gerek. Çünkü Gazze'de her şeye ihtiyacımız var.' dedi. Alfarra, 'İnanın bana, Gazze'de her şeye ihtiyaç var. Ama en acil olarak çocuklar için ilaca ihtiyaç var.' ifadesini kullandı. Gazze'deki krize ilişkin en alarm verici unsurun ise Refah kentinde sıkışan 1,5 milyon Filistinlinin durumu olduğunu vurgulayan Alfarra, 'Eğer İsrail oraya saldırırsa büyük katliam olacak.' uyarısını yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini bu ay içinde tanıma hazırlığıyla ilgili Alfarra, 'Tüm Avrupa ülkelerinin hem Filistin devletini hem de Filistinlilerin haklarını tanımalarını istiyoruz. Uluslararası camianın (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya derhal ateşi kesmesi için baskı yapmasına ihtiyacımız var.' diye konuştu. Belediye Başkanı Kır da kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde aylardır Gazze'de yaşananları gören herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Saint-Josse Belediyesine ait ek binada düzenlenen kampanyada, battaniye, kişisel temizlik malzemeleri, çocuk maması, ilk yardım seti, dayanıklı konserve ve gıda malzemeleri toplanıyor. Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek.

03.05.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in Brüksel Büyükelçisi Abdalrahim Alfarra, Avrupa ülkelerini, Filistin devletini tanımalarının yanı sıra Gazze'de saldırılarını derhal durdurması için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Emir Kır başkanlığındaki Saint-Josse Belediyesinde Gazze için ayni yardım kampanyası sürüyor.

Alfarra, yardım merkezinde AA muhabirine, Belediye Başkanı Kır'a girişimi için teşekkür ederek, "Belçika'daki, Avrupa'daki tüm belediyelerin aynısını yapması gerek. Çünkü Gazze'de her şeye ihtiyacımız var." dedi.

En acil ihtiyaç çocuk ilaçları

Alfarra, "İnanın bana, Gazze'de her şeye ihtiyaç var. Ama en acil olarak çocuklar için ilaca ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki krize ilişkin en alarm verici unsurun ise Refah kentinde sıkışan 1,5 milyon Filistinlinin durumu olduğunu vurgulayan Alfarra, "Eğer İsrail oraya saldırırsa büyük katliam olacak." uyarısını yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini bu ay içinde tanıma hazırlığıyla ilgili Alfarra, "Tüm Avrupa ülkelerinin hem Filistin devletini hem de Filistinlilerin haklarını tanımalarını istiyoruz. Uluslararası camianın (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya derhal ateşi kesmesi için baskı yapmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek

Belediye Başkanı Kır da kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde aylardır Gazze'de yaşananları gören herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Saint-Josse Belediyesine ait ek binada düzenlenen kampanyada, battaniye, kişisel temizlik malzemeleri, çocuk maması, ilk yardım seti, dayanıklı konserve ve gıda malzemeleri toplanıyor.

Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Filistin, Brüksel, Belçika, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Büyükelçisi Avrupa Ülkelerini İsrail'e Baskı Kurmaya Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Büyükelçisi Avrupa Ülkelerini İsrail'e Baskı Kurmaya Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement