Filistin Büyükelçisi, Tony Blair\'in Gazze\'den mülteci almayı teşvik etme çalışmalarına karşı uyarıda bulundu

Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Batılı ülkeleri, savaş sonrası Gazze Şeridi'nden mülteci almaya ikna etmek için bir çalışma grubuna başkanlık ettiği yönündeki haberlere ilişkin, "Bunu yapan herkesin Filistinlilere karşı işlenen suç niteliğindeki bu ahlak dışı eylemlerin hukuki sonuçlarına katlanmak zorunda kalması konusunda kararlıyız." dedi.

Zomlot X'ten yaptığı açıklamada, Blair'in geçen hafta İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere bazı İsrailli yetkililerle görüştüğüne ilişkin haberler olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, "Gönüllü göç adı altında Filistinlilerin ana yurdundan kitlesel olarak sınır dışı edilmesi ve etnik temizlik uygulanmasında (Blair'in) İsrail'e yardım etme rolü üstlendiği bildirildi." ifadelerini kullanan Zomlot, İngiliz hükümetine uyarıda bulundu.

Zomlot, "İngiltere hükümetini, hiçbir İngiliz'in, hiçbir şekilde İsrail'in insanlığa karşı devam eden suçlarında yer almamasını sağlamaya çağırıyoruz. Bunu yapan herkesin Filistinlilere karşı işlenen suç niteliğindeki bu ahlak dışı eylemlerin hukuki sonuçlarına katlanmak zorunda kalması konusunda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: "Bu eylem Filistin halkına ve Filistin halkının ana vatanlarındaki haklarına düşmanlıktır"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, eski İngiltere Başbakanı Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için arabulucu olarak atamayı planladığını" iddia etmişti.

Haberde, Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu, bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile gizli toplantılar yaptığı ileri sürülmüştü.

Öte yandan Blair'e yakın bir kaynak ise Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanal 12'nin haberinde yer alan bilgileri yalanlamıştı.

Blair'in Filistinlilerin yerinden edilmesiyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden kaynak, böyle bir tartışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve Blair'in böyle bir öneriyi tartışmayacağını söylemişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer haber doğruysa, bu eylem Filistin halkına ve Filistin halkının ana vatanlarındaki haklarına düşmanlıktır, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık karşıtıdır." ifadeleri kullanılmıştı.