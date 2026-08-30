Filistin'de Artan Saldırılar ve İsrail Ordusunun Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin'de Artan Saldırılar ve İsrail Ordusunun Rolü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski komutan Alon, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılara göz yumduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun eski generallerinden Nitzan Alon, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının dramatik şekilde arttığını, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin bu saldırıları görmezden geldiğini ve hatta yardım ettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir konferansta konuşan İsrail Merkez Komutanlığı'nın eski komutanı Alon, İsrail ordusu komutanlarının suistimallere göz yumduğuna işaret etti.

İsrailli komutan Alon, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu vakaların yanı sıra, yasa dışı ve ahlaka aykırı eylemlere seyirci kaldığı ya da doğrudan yardım ettiği olayların da varlığından söz etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların sorumluluğunun İsrail ordusu komutanlarına ait olduğunu kaydeden eski komutan, İsrail ordusundaki ahlaki probleme işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin, canlarına ve mallarına kasteden yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ardından bölgeye intikal eden İsrail ordusunun da saldırganlara gerekli işlemleri yapmak yerine serbest bırakıp kendilerini alıkoyduğunu ya da darbettiğini aktarıyor.

Son olarak dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine ve Calut köyüne, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli kamyonet kasalarında gelerek Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de Artan Saldırılar ve İsrail Ordusunun Rolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

18:29
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
18:16
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’ye araba çarptı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
17:26
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
16:46
30 Ağustos töreninde protokol krizi Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 18:46:40. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin'de Artan Saldırılar ve İsrail Ordusunun Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement