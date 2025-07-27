Filistin'de Eğitim Krizi: 118 Öğrenci Gözaltında

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, İsrail'in Gazze'de 2004-2005 eğitim öğretim yılında "eşi benzeri görülmemiş saldırılar yapıldığına" dikkati çeken Barham, Gazze Şeridi'nde bu süre zarfında, "27 okulun tamamen yıkıldığını, 16 binden fazla öğrenci ve 750 öğretmenin şehit edildiğini"

Filistin Eğitim Bakanı Barham, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin'de liselerde yapılan "Tevcihi" adı verilen üniversiteye geçiş sınavının sonuçlarını açıkladı.

Gazze'de 2004-2005 eğitim öğretim yılında "eşi benzeri görülmemiş saldırılar yapıldığına" dikkati çeken Barham, Gazze'de bu süre zarfında, "27 okulun tamamen yıkıldığını, 16 binden fazla öğrenci ve 750 öğretmenin şehit edildiğini" aktardı.

Gazze'deki soykırımın yanı sıra Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim bölgelerinde İsrail'in defalarca saldırı yaptığının altını çizen Barham, Filistinli öğrencilerin yine de eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

Batı Şeria'dan 118 lise öğrencisi gözaltında tutuluyor

Filistinli Esirler Cemiyeti, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan 118 lise öğrencisinin sınava giremediğini duyurdu.

Filistinli Esirler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre lisenin final sınavına (Tevcihi) girecek 118 lise öğrencisini gözaltında tutuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde, İsrail cezaevlerinde tutulan yüzlerce Filistinlinin "eğitim hakkından mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Öğrenci hareketinin "Filistin mücadelesinin en önemli dayanaklarından birisi" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in buna karşı elindeki bütün araçları kullandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.