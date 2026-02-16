Filistin'de Güvenlik Operasyonu: 1 Çocuk Öldü, 1 Bebek Yaralandı - Son Dakika
Filistin'de Güvenlik Operasyonu: 1 Çocuk Öldü, 1 Bebek Yaralandı

16.02.2026 01:26
Filistin güvenlik güçlerinin operasyonunda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 yaşındaki bebek yaralandı.

Filistin yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde, hakkında arama kararı olan bir kişiyi yakalamak için düzenlediği operasyonda, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki çocuk öldü, 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Filistin basınına yansıyan haberlere göre, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri, hakkında arama kararı olan Samir Samara'nın aracına ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin ateş açtığı sırada Samara ile birlikte eşi ve üç çocuğu da araçtaydı ve olayda Samara bacağından vurulurken 16 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 yaşındaki kızı başından yaralandı.

Çocuğun cansız bedeni ve yaralı bebeğin getirildiği hastanenin çevresinde olaylar çıktı.

Filistinli siviller, Filistin yönetimini lastik yakarak ve bazı yolları kapatarak protesto etti.

Filistin güvenlik güçlerinin sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, "Güvenlik teşkilatı, görev sırasında meydana gelen kayıplar için derin üzüntüsünü dile getirirken, olayın yakından ve titizlikle soruşturulduğunu teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Receb, tüm ayrıntıların tespit edileceğini ve sorumlulukların ortaya çıkarılacağını, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçlarının paylaşılacağını aktardı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada operasyona tepki göstererek, Filistin güvenlik birimlerinin halkı korumak yerine sivilleri hedef alan uygulamalara yönelmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Hamas olaydan Filistin yönetimini sorumlu tutarken kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, iç gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak, Batı Şeria'da İsrail'in saldırıları ve yerleşim faaliyetleri karşısında Filistinliler arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, Bebek, Çocuk, Son Dakika

