Filistin'de Savaş Sonrası Karar Filistinlilere Ait - Son Dakika
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Filistin'de Savaş Sonrası Karar Filistinlilere Ait

Hamas ve FKÖ, savaş sonrası kararın yalnızca Filistin halkına ait olduğunu duyurdu.

14.09.2024 01:47
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Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesinin ertesi günüyle ilgili kararın, Filistin halkı ve onun ulusal güçleri tarafından verileceğini ve bu hakkın sadece Filistinlilere ait olacağını" duyurdu.

Hamas'ın Telegram platformundaki hesabından yayımlanan açıklamaya göre, FKÖ'nün fraksiyonları olan "Arap Kurtuluş Cephesi" ve "Filistin Kurtuluş Cephesi" ile "Gazze Şeridi'nde önemli bir üçlü toplantı" yapıldı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, "toplantının siyonist işgalin Filistin halkına, davasına ve Filistin kimliğine karşı yürüttüğü soykırım savaşının gölgesinde" gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgür ve bağımsız iradesiyle seçim yapma hakkının tartışmasız bir hak olduğu ve savaşın ertesi günü ne olacağına Filistin halkının ve onun ulusal güçlerinin karar vereceği ve bu hakkın tamamen Filistin'e ait olacağı vurgulandı." denildi.

FKÖ'nün yeniden itibarının sağlanması ve Filistinlileri bir araya toplaması amacıyla kurumlarının etkinleştirilmesi için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, FKÖ'nün, Filistin halkına liderlik etme ve onların özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma umutlarını ve isteklerini gerçekleştirmedeki doğal rolüne geri dönmesi istendi.

Ortak açıklamada ayrıca " Pekin'deki ulusal uzlaşma anlaşmasının ve önceki anlaşmaların uygulanması için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Filistin halkının talepleri gerçekleşerek İsrail Gazze'den tamamen çekilinceye, abluka kırılarak, yeniden inşa süreci ve ciddi esir takası anlaşması sağlanana kadar İsrail'le anlaşma yok." ifadesine yer verildi.

"Filistin halkının her şekilde işgale direnme hakkı tartışılamaz ve taviz verilemez meşru bir haktır." denilen açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşıyla mücadelede Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki bölgeler başta olmak üzere Filistin halkının bulundukları her yerde tüm güçlerini harekete geçirmesi ve seferber etmesi" istendi.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

Kaynak: AA

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