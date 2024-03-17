İşgal altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli çocuk imam oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde yaşayan 14 yaşındaki Filistinli Ahmed ed-Delu, Filistin'deki en küçük imam oldu.
Filistin Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim hafızı olan Delu'yu, Kalkilya'daki Mahmud Kavvas Camisinde imam ve hatip olarak görevlendirdi.
Delu'nun, ramazan ayında Mahmud Kavvas Camisinde imam ve hatiplik yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.
AA muhabirine konuşan Delu, 12 yaşında hafız olduğunu ve yine aynı yıl Kalkilya'daki Es-Sünne Camisinde imam ve hatiplik yapmaya başladığını belirtti.
Minbere çıktığında korku hissetmediğini kaydeden Delu, Mahmud Kavvas Camisinin Teravih namazına gelenlerle dolup taştığını, çok sayıda kişinin cami dışında namaz kılmak zorunda kaldığını dile getirdi.
Kalkilya Vakıflar Müdürü Isam el-Velvil ise Delu'nun yaşadığı yerde yakın zamanda bir cami inşa edildiğini ve burada imam ve hatiplik yapma izni aldığını söyledi.
Delu'nun, 100 kişinin katıldığı hitabet yarışmasında birinci olduğunu kaydeden Velvil, çocuk imamın, arkasında saf tutan cemaat tarafından beğenildiğini aktardı.
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