Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in yerinden etme ve ilhak politikalarına karşı uluslararası müdahale istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in zorla yerinden etme politikalarını ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak projesini hayata geçirmek için Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "araç" olarak kullandığını belirterek, uluslararası toplum ve ABD yönetimine saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için acil müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılardaki "tehlikeli tırmanış" kınandı.

Açıklamada, "İşgalci (İsrail), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünü tırmandırıyor ve onları yıkım, kuşatma, zorla yerinden etme ve Batı Şeria'yı ilhak projesinin tamamlanması için gerekli koşulları dayatmayı da içeren suç politikalarını hayata geçirmek üzere başıboş bir araç olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının İsrail kurumlarının sağladığı koruma altında gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail makamları, söz konusu kişilerin işlediği suçlara karşı kayıtsız kalarak kapsamlı bir cezasızlık sistemi oluşturmakla suçlandı.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası toplum ve kurumları ile ABD yönetimine, Batı Şeria'nın ilhakını hedefleyen uygulamaları durdurmak ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına son verilmesi için somut adımlar atmak üzere derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve onlara koruma ve destek sağlayan taraflara yaptırım uygulanması, Filistinlilerin korunması ve devam eden "zorla yerinden etme suçunun" durdurulması talep edilen açıklamada, bu adımların İsrail işgalinin sona erdirilmesine kadar sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ardından Filistinlilere ve mülklerine yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde yaşıyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 00:05:05. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.