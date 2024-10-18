Filistin'den BMGK'ya Acil Çağrı

Güncel

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve tehcirin durması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinin, 14 gündür etnik temizliğe maruz kaldığı ifade edildi.

BMGK'dan, Filistin halkına karşı işlenen soykırım ve tehcirin durdurulması için üzerine düşen hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmesi ve esirler için bir takas anlaşmasına varılması konusunda yetkilerini kullanması istendi.

Filistin'in iki kanadını birbirinden ayırarak, devletinin kurulma şansını ortadan kaldırmayı amaçlayan herhangi bir planın doğuracağı tehlikeli sonuçlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin kurumlarının Gazze'deki idaresini veto etme yetkisi olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, iki devletli çözümden yana olduğunu iddia eden devletlerden, sahada bu çözümü somutlaştıracak ve tüm taraflar için güvenlik ve istikrarı sağlayacak adımlar atmaları istendi.

İsrail ordusu 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.