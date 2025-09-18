Filistin'den Fiji'ye Kudüs Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin'den Fiji'ye Kudüs Tepkisi

18.09.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını saldırı olarak nitelendirip kınadı.

Filistin, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını Filistin halkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fiji Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Kudüs kentinde büyükelçilik açmasını Filistin halkına karşı bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açmasının aynı zamanda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, Fiji'nin söz konusu adımla iki devletli çözümü de doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in Kudüs kentinde attığı adımların tümünün gayrimeşru olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Fiji Cumhuriyeti yönetiminin Kudüs'te açtığı büyükelçilikle ilgili kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini dün düzenlenen törenle Kudüs'te açmıştı.

Açılış törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar katılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Büyükelçilik, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, Kudüs, Dünya, Fiji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Fiji'ye Kudüs Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:11:08. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin'den Fiji'ye Kudüs Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.