Filistin'den İsrail'in Ilhak Talebine Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarını hiçe sayarak işgal atlındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki taleplerini şiddetle kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Filistinlilere karşı kışkırtıcı tutumlarına ve Tel Aviv'in Batı Şeria üzerinde egemenlik sağlaması yönünde İsrail Meclisinden gelen açıklamalara tepki gösterildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin çağrılarının kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu sömürgeci uygulamaları, işgal altındaki Filistin'de apartheid rejimini sağlamlaştırma adımlarıdır. Özellikle İsrail Meclisinin Filistin devletini reddeden kararından sonra gelen sömürge uygulamaları, BM kararları ve Uluslararası Adalet Divanı görüşlerini hiçe sayarak iki devletli çözüm fırsatını baltalıyor."

Tel Aviv yönetiminin söz konusu uygulamalarının aynı zamanda işgal altındaki Filistin topraklarında savaş ve şiddet sarmalına davetiye çıkardığı vurgulanan açıklamada, "İşgalcinin yerleşim alanlarını genişletme ve Batı Şeria'yı ilhak girişimleri günlük olarak devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumdan İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarına karşı etkili adımlar atması istenirken, Filistin'in BM tarafından iki devletli çözüm için bir konferans düzenlenmesini beklediği bu günlerde İsrail'in kışkırtıcı adımlarının önlenmesi çağrısı yapıldı.

İsrail basını, Meclisin bugün saat 16.00'da hükümeti Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakını ilan etmeye çağıran bir bildiriyi oylayacağını duyurmuştu. İsrail Meclisinde yapılacak oylamanın, yasal bağlayıcılığı olmamasına karşın sembolik olarak büyük öneme sahip olduğu ifade edilmişti.

Temmuz başında İsrail'de koalisyon hükümetindeki Likud Partisi'nin tüm bakanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.