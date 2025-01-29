Filistin'den UNRWA Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika
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Filistin'den UNRWA Yasa Tasarısına Tepki

Filistin Sözcüsü, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini durdurma kararını provokasyon olarak kınadı.

29.01.2025 16:51
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasanın İsrail'de yarın yürürlüğe girecek olmasını kışkırtıcı bir adım olarak niteledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, "İsrail işgal yönetiminin UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararını reddediyor ve kınıyoruz. Bu karar, halkımıza yönelik bir provokasyon olup, Ajansın kurulduğu BM kararlarına aykırıdır." dedi.

Ebu Rudeyne, "Bu karar, uluslararası meşruiyete meydan okuma anlamına geliyor ve Ajansın kamplardaki yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye sağladığı hizmetlere zarar vererek bölgede gerilimi ve gerginliği artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"İsrail'in UNRWA'yı hedef alma girişimleri, mülteciler meselesini tasfiye etmeyi ve dönüş hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak mülteci meselesi, halkımız ve liderliğimiz için kırmızı çizgidir ve gelecekteki herhangi bir siyasi çözümün temel taşlarından biridir."

UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan ana merkezi, İsrail Toprak Otoritesi tarafından Ekim 2024'ün başında 1440 konutluk bir yerleşim birimi inşa etmek amacıyla kamulaştırılmıştı.

İsrail Meclisi tarafından Ekim 2024'te kabul edilen, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son vermesini öngören yasanın yarın yürürlüğe girecek olması, tüm dünyanın dikkatini Gazze'de insani yardıma muhtaç sivillerin geleceğine çevirdi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu 47 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemesiyle on binlerce sivil, insani yardıma muhtaç hale geldi.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen ve bölgede aktif çalışmalarına devam eden UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye hayati destek sunarken, yarın yürürlüğe girmesi beklenen yasa bu kritik yardım çabalarını engelleme potansiyeli taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'den UNRWA Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika

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