Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, seçim ertelemesinden İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin genel seçimlerinin ertelenmesini eleştiren ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a tepki göstererek, ertelemenin İsrail'in suçları ve uygulamaları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, kendi suçları, uygulamaları, terörü ve şiddeti sonucu ertelenen Filistin genel seçimlerinin ardından, Filistin'deki demokrasinin geleceğine dair güya duyduğu kaygı ve hassasiyetle karşımıza çıkıyor." ifadesini kullanan Şeyh, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tilki bir gün vaiz kılığına girmiş... Utanmıyorsan dilediğini söyle. Halkımızı her gün katletmekten sorumlu olanlar bugün bize vaiz diliyle sesleniyor. Durum bu kadar trajikomik."

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, X platformunda yaptığı paylaşımda Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı "yolsuzlukla" ve "uluslararası toplumu kandırmakla" suçlamıştı.

Saar, Abbas'ın İsrail'in seçimlere engel çıkardığı yönündeki iddialarına ilişkin, "İsrail'i bu işe dahil etme çabası, sorumluluktan ve hesap vermekten kaçınmak için uydurulmuş saçma bir yalandan ibarettir." iddiasında bulunmuştu.

Seçimlerin ertelenme süreci

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün,yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, daha önce Kasım 2026 olarak belirlenen genel seçim tarihini değiştirerek, eş zamanlı başkanlık ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

Abbas, 9 Temmuz'da çıkardığı kararnameyle genel seçimlerin 28 Kasım'da Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılacağını duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, 26 Eylül'de aday listesi başvurularını almaya başlamış ve ilan edilen takvime göre ilk dört günde 8 listenin başvurusunu kabul etmişti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, 2 Ağustos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi veya Filistin topraklarının herhangi bir bölümünde engellemeler nedeniyle seçimlerin yapılamaması halinde B planlarının devreye gireceğini belirtmişti.

Şeyh, B planının Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi kabul ederek Ulusal Konsey'i uzlaşıyla oluşturmak olduğunu ifade etmişti.

Filistin'de oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 2 milyon 970 bin seçmen bulunuyor.

Bu seçmenlerin 1 milyon 590 bini işgal altındaki Batı Şeria'da, 1 milyon 240 bini Gazze Şeridi'nde ve yaklaşık 140 bini işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet ediyor.

Son genel seçimlerin 2006 yılında yapıldığı Filistin'de, Hamas'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından 2007'de Hamas ile Fetih hareketi arasında iç çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmaların ardından Gazze Hamas'ın kontrolüne geçerken, Batı Şeria Filistin Yönetimi liderliğindeki Fetih'in denetiminde kalmıştı.

2007'den itibaren işlevsiz hale gelen Filistin meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin 2018 yılında aldığı kararla feshedilmişti.