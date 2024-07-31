Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu. Abbas, Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, Filistin halkını İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

31.07.2024 08:21
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Heniyye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı - Son Dakika

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