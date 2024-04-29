Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Gazze\'deki durumu görüştü

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze'deki durumu görüştüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için Riyad'da bulunan Abbas, Bin Selman ile bir araya geldi.

Abbas ile Bin Selman'ın görüşmede, Filistin-Suudi Arabistan ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki savaş, burada yaşanan soykırımın sona ermesi ve insani yardım girişleri için yürütülen çalışmaları ele aldığı kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin Gazze'den ya da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten zorla göç ettirilmesini kesin bir şekilde reddettiklerini yineledi.

Abbas ayrıca, İsrail'in, Refah'a düzenlemeyi planladığı saldırının, "Filistin halkı için yeni bir Nekbe olacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'de 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.