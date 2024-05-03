Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnun - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trinidad ve Tobago\'nun Filistin\'i tanımasından memnun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Abbas, bu kararın 'Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkını saklı tutmak ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına' katkı sağlayacağını belirtti.

03.05.2024 13:03
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, bu kararın "Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkını saklı tutmak ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına" katkı sağlayacağını belirtti.

Trinidad ve Tobago ülkesinin, geçen yıllarda Filistin halkının haklarını kararlı bir şekilde desteklediğini ve uluslararası platformlarda bu hakların lehinde oy kullandığını hatırlatan Abbas, "Bu ilk karar, halkların sömürgecilik ve baskıdan kurtulma, özgürlük, adalet ve bağımsızlık içinde yaşama hakkını tanıyan uluslararası hukuk ilkeleriyle tutarlıdır." ifadelerini kullandı.

Halkların kendi kaderini tayin hakkının "uluslararası hukukta tanınan köklü bir hak" olduğuna dikkati çeken Abbas, şunları kaydetti:

"Filistin, kendilerini henüz tanımamış ülkelere, sorumluluklarını yerine getirmeleri, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımaları ve dünyanın tüm halklarının aynı kurallara ve haklara tabi oldukları yönündeki küresel sisteme dayalı güveni yeniden tesis etmeleri çağrısını yineliyor."

Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago dün Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıklamıştı. Ülkenin Bakanlar Kurulu, Filistin'in resmi olarak tanınmasının "Filistin'in bağımsızlığı konusunda artan uluslararası fikir birliğini güçlendirerek kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olacağı" yönünde karar almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnun - Son Dakika

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