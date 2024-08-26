Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı. Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya zarar verilmesine asla izin vermeyecektir.

26.08.2024 16:46
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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etme çağrısının çok tehlikeli olduğunu belirterek, kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, hiçbir şekilde mübarek Mescid-i Aksa'ya zarar verilmesini kabul etmeyecektir. Çünkü Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve zarar görmesine asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanların olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, Ben-Gvir'in çağrısını kınayarak, bunun "tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı" olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, ABD başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve dini yapıyı değiştirmeyi hedefleyen İsrail'i durdurmasını isteyerek, ABD'nin siyasi, askeri ve mali desteğinin fanatik Yahudileri, Filistin halkına, topraklarına ve mukaddesatına saldırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "soykırım savaşına" dikkati çeken Ebu Rudeyne, ABD'nin bunun sorumlusu olduğunu ifade etti.

Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

Hamas da Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısının çok tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısında bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "soykırım savaşı" ile Batı Şeria'daki saldırıların ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'da uygulamaya çalıştığı projelerinin "ateşe benzin dökmek" olduğuna dikkati çekilerek, Filistin halkının mukaddesatını korumak için direnişini sürdüreceği kaydedildi.

Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistinlilere "hareket geçme" çağırısı yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Mescid-i Aksa'ya ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı - Son Dakika

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