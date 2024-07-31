Filistin direnişi 'Zafer Bizimdir' sergisiyle anlatılıyor

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Filistin direnişinin sanatın gücüyle anlatılacağı, şiir ve görsel sanatları bir araya getiren "Zafer Bizimdir" adlı sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Kültür Sokağı'nda 5 Ağustos'ta ziyarete açılacak.

Sergi, eserlerinde "Mim Emin" mahlasını kullanan görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ve ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerini bir araya getirecek.

Sergide, Derviş'in külliyatındaki güçlü şiirlerin, Albayrak tarafından bugünün olayları ışığında yorumlanarak yansıtıldığı, her biri bağımsız bir grafik tasarım çalışması olan 33 afiş, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Mahmud Derviş'in yaşamı, eserleri ve Filistin davasına katkıları göz önüne alınarak, onun sadece edebi değil aynı zamanda görsel ve kültürel etki yaratabileceğinin de gözler önüne serildiği sergide, Filistin'de yaşanan insani dram özelinde, Derviş'in eserlerinin toplumsal ve kültürel önemi de vurgulanacak.

Sanatçı Mim Emin, bu antolojik çalışmada, Derviş'in şiirlerindeki kalın vurguları görselleştirerek, yankılanan direniş ve mücadele ruhuna dikkati çekiyor.

Sergi, 25 Ağustos'a kadar gezilebilecek.