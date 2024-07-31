Filistin direnişi 'Zafer Bizimdir' sergisiyle anlatılıyor - Son Dakika
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Filistin direnişi 'Zafer Bizimdir' sergisiyle anlatılıyor

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak olan 'Zafer Bizimdir' sergisi, Filistin direnişini sanatın gücüyle anlatıyor. Sergide, görsel tasarım sanatçısı Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ve Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirleri bir araya getiriliyor. Derviş'in güçlü şiirlerinin, günümüz olayları ışığında yorumlanarak grafik tasarım çalışmalarına dönüştürüldüğü sergi, Filistin'deki insani dramı ve Derviş'in toplumsal ve kültürel önemini vurguluyor. Sergi, 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

31.07.2024 12:40
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Filistin direnişinin sanatın gücüyle anlatılacağı, şiir ve görsel sanatları bir araya getiren "Zafer Bizimdir" adlı sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Kültür Sokağı'nda 5 Ağustos'ta ziyarete açılacak.

Sergi, eserlerinde "Mim Emin" mahlasını kullanan görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ve ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerini bir araya getirecek.

Sergide, Derviş'in külliyatındaki güçlü şiirlerin, Albayrak tarafından bugünün olayları ışığında yorumlanarak yansıtıldığı, her biri bağımsız bir grafik tasarım çalışması olan 33 afiş, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Mahmud Derviş'in yaşamı, eserleri ve Filistin davasına katkıları göz önüne alınarak, onun sadece edebi değil aynı zamanda görsel ve kültürel etki yaratabileceğinin de gözler önüne serildiği sergide, Filistin'de yaşanan insani dram özelinde, Derviş'in eserlerinin toplumsal ve kültürel önemi de vurgulanacak.

Sanatçı Mim Emin, bu antolojik çalışmada, Derviş'in şiirlerindeki kalın vurguları görselleştirerek, yankılanan direniş ve mücadele ruhuna dikkati çekiyor.

Sergi, 25 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Mahmud Derviş, Emin Albayrak, Filistin, AKM, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin direnişi 'Zafer Bizimdir' sergisiyle anlatılıyor - Son Dakika

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