Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ateşkes kararının daimi ve sürdürülebilir olması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, derhal ateşkes kararının onaylanmasından duyulan memnuniyet belirtilirken, karar saldırıların tamamen durması için doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirildi.
Filistin halkına karşı saldırının durması gerektiği, yardımların sokulması ve zoraki tehcire engel olunması konusunda uluslararası oybirliğinin öneminin vurgulandığı açıklamada, tüm bunlara ayrıca işlevsel adımların ve İsrail'i cezalandırmanın da eşlik etmesi gerektiği savunuldu.
Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, alınan kararın uygulanması konusunda üzerlerine düşen hukuki ve tarihi sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Filistin Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?