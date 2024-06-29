Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planlarını kınadı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planlarını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail kabinesinin Batı Şeria'daki 5 yerleşim yerine yasal statü verme ve işgal altındaki topraklarda binlerce yeni yerleşim birimi inşa etme planlarını ileriye taşıma hamlesini kınadı. Bakanlık, İsrail hükümetinin yerleşimleri genişletme ve apartheid'i derinleştirme suçunu işlemeye devam etmesini son derece ciddi bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. İsrail hükümetinin tek taraflı, yasadışı eylemlerine son vermesi ve barışın tesisi amacıyla uluslararası toplumdan İsrail'e gerçek bir baskı uygulamasını istedi.

29.06.2024 15:38
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RAMALLAH, 29 Haziran (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail kabinesinin Batı Şeria'daki 5 yerleşim yerine yasal statü verme ve işgal altındaki topraklarda binlerce yeni yerleşim birimi inşa etme planlarını ileriye taşıma hamlesini kınadı.

Bakanlık, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, "İsrail hükümetinin, Filistin devletinin kurulmasına yönelik her türlü fırsatı engellemek amacıyla yerleşimleri genişletme ve apartheid'i derinleştirme suçunu işlemeye devam etmesini son derece ciddi bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

Açıklamada, yerleşimlerin genişletilmesinin sonuçlarından ve bu durumun çatışma alanlarına ve tüm bölgeye olan tehlikeli yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtildi.

Bakanlık, İsrail hükümetinin tek taraflı, yasadışı eylemlerine son vermesi, yerleşim faaliyetlerini durdurması ve barışın tesisi amacıyla uluslararası iradeye boyun eğmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e gerçek bir baskı uygulamasını istedi.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi Perşembe günü Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bazı ülkelerin Filistin devletini tanımasına ve uluslararası mahkemelerde İsrail'e karşı alınan tedbirlere yönelik planını onayladı.

Habere göre plan, Filistin yönetimine karşı önlemler alınmasını, Batı Şeria'daki beş yerleşim yerine yasal statü kazandırılmasını ve bu yerleşimlerde binlerce konutun inşası için ihaleler düzenlenmesini içeriyor.

Smotrich'in önerisine göre, mevcut İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin devletini tanıyan beş ülkeye misilleme olarak İsrail'in Batı Şeria'daki beş yerleşim yeri tanınarak yasallaşacak.

Habere göre, toplantıya katılan bazı bakanlar ve askeri personel Smotrich'in planına karşı olduklarını ifade ederken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu planla ilgili tutumunu açıklamadı ve istişareler için oturuma geçici olarak ara verdi.

1967 yılında Batı Şeria'yı işgal eden İsrail, o tarihten bu yana burada uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen yerleşimler inşa ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planlarını kınadı - Son Dakika

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