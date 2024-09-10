Filistin Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği katliamı kınayarak, bunu "soykırım savaşını" durdurma konusunda uluslararası başarısızlığın bir sonucu olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu korkunç katliam, soykırım ve yerinden etme savaşının, bitmek bilmeyen bir katliamlar dizisinin bir parçası ve tüm Gazze Şeridi'ni insan yaşamına uygun olmayan boş bir araziye dönüştürmeyi amaçlayan resmi bir İsrail politikasıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulamakta başarısız kalmasının "işgal devletini" (İsrail), Filistin halkına yönelik daha fazla katliam yapmaya teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının korunmasının ve esir takasının gerçekleştirilmesinin tek yolunun ateşkesin derhal sağlanmasından geçti kaydedildi.

İsrail'in ve liderlerinin "dokunulmazlıklarına" işaret edilen açıklamada, "Mevasi katliamı, soykırım savaşını durdurma konusunda uluslararası başarısızlığın bir sonucudur. İsrail'in ve liderlerinin devam eden dokunulmazlığı ve bunlara koruma sağlanması, bunlara Filistin halkına karşı en iğrenç cinayet, etnik temizlik ve yerinden edilme biçimlerini işlemek için daha fazla zaman veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenlenmişti.