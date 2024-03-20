Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin bir Filistinliyi öldürmesini İsrail hükümetine bağladı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in silahlanma teşvikinin sonucu olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un güneyinde Fahir Basim Beni Cabir isimli Filistinlinin Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Beni Cabir'in yerleşimci kurşunu ile öldürülmesi, yerleşimcilere silah dağıtıp onları korumakla övünen Ben-Gvir'in kışkırtmasının bir tercümesidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilerin hayatlarını hafife aldığının altı çizilen açıklamada, benzer suçlar nedeniyle bazı ülkelerin Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu olaydan tamamen ve doğrudan İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Cinayetin faillerinin yakalanması ve silahlı Yahudi yerleşimcilerin terör listesine alınması talep edilen açıklamada, ABD ve diğer ülkelere, yerleşimi durdurmak ve silahlı yerleşimcileri dağıtmak için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 437 Filistinli hayatını kaybetti.