Filistin Dışişleri, Filistinli kanının seçim malzemesi yapılmaması uyarısında bulundu - Son Dakika
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Filistin Dışişleri, Filistinli kanının seçim malzemesi yapılmaması uyarısında bulundu

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını kınadı ve Filistinli kanının seçim malzemesi yapılmaması uyarısında bulundu. Caminin kapatılmasının durdurulması için BM Güvenlik Konseyi ve UNESCO'ya çağrı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi "Filistinli kanının seçim malzemesi olarak kullanılmaması" uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatması, cami çalışanlarını ve görevlilerini dışarı çıkarması kınandı.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırganlığın körüklenmemesi, Filistinlilerin kanının, yaşadığı acıların ve kutsal mekanlarının İsrail'deki seçim yarışı kapsamında siyasi rekabet malzemesine dönüştürülmemesi" uyarısında bulunuldu.

Filistin halkının yaşadığı acıların derinleştirildiği ve kentlerle beldelerin birbirinden izole edildiği belirtilen açıklamada, İsrail'in işgal uygulamalarını yoğunlaştırdığı, Filistinlilerin hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları artırdığı kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO), Harem-i İbrahim Camisi'nin kapatılmasının durdurulması, Müslümanların camiye serbestçe erişiminin sağlanması, çalışanlarının korunması ile mekanın dini ve tarihi statüsünün muhafaza edilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in cami üzerinde hakimiyet kurma veya mevcut durumu değiştirme girişimlerine karşı çıkılması istendi.

Bakanlık, İsrail'in El Halil ve işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerindeki askeri tırmanışının ve keyfi uygulamalarının durdurulması, toplu cezalandırma, kapatma ve tecrit politikalarına son verilmesi ve ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma ciddi ve etkili adımlar atma çağrısı yaptı.

Açıklamada, Filistin halkının, haklarının ve kutsal mekanlarının korunması, işgalin ve uluslararası hukuk ihlallerinin sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.???????

Ne olmuştu?

El Halil kentindeki kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail ordusu 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da El Halil'deki çatışmaya giren Filistinlilerin mahallelerinin tamamen boşaltılıp yıkılacağını ifade etti.

İsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ibadete kapatarak Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına bağlı cami görevlilerini dışarı çıkardı.

Kaynak: AA
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