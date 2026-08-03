Filistin Dışişleri\'nden İsrail İhlalleri Raporu

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 11 binden fazla saldırıyı belgelediklerini açıkladı.

Ağabekyan, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgedeki ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinlilere ait toprakları gasbeden İsraillilerin, Netanyahu hükümeti tarafından desteklendiğini belirten Ağabekyan, "Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 11 binden fazla saldırıyı belgeledik." dedi.

Ağabekyan, Bakanlığın tarım arazileri ile otlakları kapsayacak şekilde genişleyen 42 kaçak yerleşim noktasını belgelediğini, ayrıca 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki mescitlere yönelik, bir kısmı kundaklama şeklinde gerçekleştirilen 45 İsrail saldırısını tespit ettiklerini söyledi.

Filistinli Bakan, Nablus kentinin batısındaki Tel beldesinde yaşanan son saldırılara dikkati çekerek, "Bunlar münferit gelişmeler değildir aksine Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik sistematik bir hamlenin parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere ait evlerin yıkılması ve toprakları gasbeden İsraillilerin saldırılarının altyapıyı tahrip ettiğini kaydeden Ağabekyan, bu durumun aileleri mağdur ettiğini ve Batı Şeria'daki yaşam olanaklarını yok ettiğini vurguladı.

Bakan Ağabekyan, uluslararası topluma, İsrail'in ihlallerinin son bulması ve sorumluların hesap vermesi için somut adımlar atması çağrısında bulundu.