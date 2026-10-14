Filistin Dışişleri, Yahudi yerleşimci gruplara yaptırım için BM'ye çağrı yaptı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran silahlı Yahudi yerleşimci grupların terör örgütü olarak tanımlanmasını, bu kişilere ve destekçilerine caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mıhmas beldesinde bir camiyi, Filistinlilere ait mülkleri ve zeytin ağaçlarını ateşe vermesi kınandı.

Açıklamada, Filistinli sivillere yönelik organize saldırılar düzenleyen silahlı İsrailli grupların uluslararası toplum ve BM tarafından terör örgütü ilan edilmesi, bu kişilere ve arkalarındaki destekçilere yaptırım uygulanması istendi.

Saldırganların Sultan İbrahim Camisi'ni ve çevredeki mülkleri hedef alarak duvarlara ırkçı ve tehdit içerikli sloganlar yazdığına dikkati çekilen açıklamada, bu eylemin İslam'ın kutsal değerlerini ve Filistin varlığını hedef aldığı, Batı Şeria genelinde tırmanan terörün bir parçası olduğu vurgulandı.

Camilerin hedef alınmasının ve yakılmasının İsrailli bu grupların benimsediği tehlikeli ırkçı zihniyeti yansıttığı uyarısında bulunulan açıklamada, saldırının sorumlularından hesap sorulması talep edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlayarak onları Filistinlilere, mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik ettiği ve cezasızlık politikasını pekiştirdiği belirtildi.

Uluslararası toplum, BM ve ilgili kurumlar hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, Filistinlileri ve kutsallarını korumak için pratik ve bağlayıcı adımlar atmaya davet edildi.

İsrail işgalinin sona ermesi, yerleşimlerin tasfiye edilmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu topraklardan çıkarılmasının Filistin halkının haklarının güvence altına alınmasının temeli olduğu vurgulandı.

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birlimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, 2023 başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da camileri yakma veya yakma girişimi dahil 23 saldırı gerçekleştirdi.

Filistinliler, İsrail'in bu terör eylemleriyle Batı Şeria'yı resmi olarak ilhak etmeye zemin hazırladığı ve BM kararları doğrultusunda kurulacak bağımsız bir Filistin devleti imkanını baltalamayı hedeflediği konusunda uyarıda bulunuyor.