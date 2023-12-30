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Filistin'e Özgürlük Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Filistin'e Özgürlük Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Kadıköy'de protesto etti. İskele Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına konuşan Fatma Öngel, Gazze'de yaşanan soykırımı ve insan hakları ihlallerini dile getirerek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Filistin\'e Özgürlük Platformu İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti
30.12.2023 - 17:51,
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Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Kadıköy'de protesto etti.

İskele Meydanı'nda ellerindeki Filistin bayraklarıyla bir araya gelen gruptakiler, "Gazze'nin yanındayız" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Fatma Öngel, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi taleplerini bir kez daha haykırmak için toplandıklarını söyledi.

Öngel, 83 gündür Gazze'nin yakılıp yıkıldığını belirterek, dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını, bir halkın yok edildiğini dile getirdi.

Gazze'de her 10-15 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 226 sağlık çalışanının ve 100'den fazla gazetecinin katledildiğini anlatan Öngel, 2,5 milyonluk nüfusun 2 milyona yakınının yerinden edildiğini vurguladı.

Öngel, savaş kurallarını yok sayan İsrail'in savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bu gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz. Kitlesel bir katliamın kanıksanmasına, normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Kayıplarımızı hatırlatacağız. Her çocuğun, her kadının, her Gazzelinin adının hafızalara kazınması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Yeni yılda özgür bir Filistin dilediklerini kaydeden Öngel, bu dilek gerçekleşene, soykırım durana ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlarından yargılanmasını sağlayana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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