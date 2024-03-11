Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'i, 7 Ekim 2023'ten bu yana 9 bini aşkın Filistinli tutukluya yönelik, "aç bırakma" politikası uygulamakla suçladı.
Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail cezaevleri yönetimi, ramazan ayının gelmesine rağmen, 7 Ekim'den sonra aralarında kadınlar, çocuklar ve hastaların da bulunduğu 9 bin 100'den fazla mahkuma karşı açlık politikasını uygulamaya devam ediyor." denildi.
Açıklamada, açlık politikasının yanı sıra, İsrail'in, mahkumların namaz kılmak, ezan okumak ve Kur'an-ı Kerim okumak dahil, dini vecibelerini yerine getirmeye de kısıtlama getirdiği kaydedildi.
İsrail'in cezaevleri kantinlerini kapattığı ve mahkumların yanında bulunan gıda maddelerine de el koyduğu aktarılan açıklamada, mahkumlara sunulan öğünlerin azaltıldığı ve yemek kalitesinin de düşürüldüğü vurgulandı.
Cemiyetten daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 530'a yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › Filistin Esirlerine Açlık Politikası Uygulayan İsrail Suçlandı - Son Dakika
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