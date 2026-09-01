Filistin hükümeti, İsrail'in Kudüs'teki eğitim uygulamalarına karşı uluslararası topluma 'ciddi ve etkili' adım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin hükümeti, İsrail'in Kudüs'teki eğitim uygulamalarına karşı uluslararası topluma 'ciddi ve etkili' adım çağrısı yaptı

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Filistin hükümeti, İsrail'in Kudüs'teki eğitim kurumlarına yönelik yasakçı uygulamalarının 50 binden fazla öğrencinin eğitim sürecini tehdit ettiğini belirterek uluslararası toplumdan ciddi ve etkili adımlar atmasını istedi. Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan konu kapsamında, öğretmen ve destek personelinin kente girişinin engellenmesine karşı harekete geçilmesi talep edildi.

Filistin hükümeti, İsrail'in Kudüs'teki eğitim kurumlarına yönelik uygulamalarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, İsrail'in Kudüs'teki eğitim kurumlarına yönelik uygulamalarının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Kudüs'teki okullara yönelik İsrail uygulamaları ile öğretmen ve destek personelinin kente girişinin engellenmesine karşı uluslararası toplumdan "ciddi ve etkili" adımlar atması talebinin ele alındığı aktarıldı.

İsrail'in söz konusu yasakçı uygulamalarının 50 binden fazla öğrencinin eğitim sürecini tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

"Filistin müfredatına" bağlılık vurgusu yapılan açıklamada, Kudüs'te ve İsrail'in bu uygulamalarına maruz kalan diğer Filistin bölgelerinde eğitimin korunması için çaba gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının bugün başladığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in Batı Şeria'dan gelen öğretmen ve personele giriş izni vermemesini protesto ederek, ikinci bir duyuruya kadar eğitime başlamayacaklarını açıklamıştı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği ise İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda 45 binden fazla Filistinli öğrenciye İsrail müfredatı dayatıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin hükümeti, İsrail'in Kudüs'teki eğitim uygulamalarına karşı uluslararası topluma 'ciddi ve etkili' adım çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin hükümeti, İsrail'in Kudüs'teki eğitim uygulamalarına karşı uluslararası topluma 'ciddi ve etkili' adım çağrısı yaptı - Son Dakika
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