Filistin Hükümeti: İsrail, Refah\'a saldırılarla göçe zorlamayı amaçlıyor

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Filistin hükümeti, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılarla bölge halkını ve yerinden edilen Filistinlileri göçe zorlamayı amaçladığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Refah'ta sivilleri hedef alan saldırıları, "halkı hava saldırılarıyla göçe zorlama politikasının bir örneği" olarak değerlendirildi.

"İşgal savaşının genişletilmesi ve derinleştirilmesinin doğuracağı yıkıcı sonuçlar" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dikkat dağıtmak için yüzlerce masum Filistinli öldürüldü, yüzlercesi yaralandı, onlarcası yıkılan evlerin enkazı altında ya da duvarların arasına sıkıştı. ve bütün bunlar iki kişiyi kurtarmak için yapıldı!"

İsrail hükümetinin iki kişiyi kurtarma bahanesiyle Refah'ta onlarca Filistinliyi öldürmesine, "Bu saldırı, İsrail'e göre bu iki kişinin (kurtarılan iki İsrailli esir) hayatının yüzlerce veya binlerce Filistinlinin hayatından çok daha önemli olduğunu gösteriyor." ifadeleriyle tepki gösterildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.