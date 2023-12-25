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Filistin İçin Hayır Çarşısı'nda 325 Bin 680 Lira Toplandı - Son Dakika
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Filistin İçin Hayır Çarşısı'nda 325 Bin 680 Lira Toplandı

Havza Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Havza Şubesi tarafından açılan Filistin İçin Hayır Çarşısı'nda 325 bin 680 lira toplandı. Kevser Cami önünde açılan ve 5 gün açık kalan kermeste toplanan yardımlar, Gazze ve Filistin halkının acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin Filistin Yardım hesabına yatırıldı.

Filistin İçin Hayır Çarşısı\'nda 325 Bin 680 Lira Toplandı
25.12.2023 - 16:39,
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Havza Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Havza Şubesi tarafından açılan Filistin İçin Hayır Çarşısı'nda 325 bin 680 lira toplandı.

Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, yaptığı açıklamada, Havza Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Havza Şubesi tarafından Gazze ve Filistin halkının acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 18-22 Aralık tarihleri arasında Filistin İçin Hayır Çarşısı açtıklarını hatırlattı.

Kevser Cami önünde açılan ve 5 gün açık kalan kermeste 325 bin 680 lira yardım toplandığına işaret eden Alıcı, "Toplanan yardımları Gazze ve Filistin halkının acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin Filistin Yardım hesabına yatırdık. Kampanyamıza destek olan tüm din kardeşlerimizden Allah razı olsun. Mukaddes belde Kudüs, bugün Siyonistlerin işgali altında en büyük acıları yaşıyor. Eşi görülmemiş katliamlar yapılıyor. Yetimler yurduna dönen Gazze ve Filistin kan ağlıyor." dedi.

Kaynak: AA
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Filistin, Havza, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin İçin Hayır Çarşısı'nda 325 Bin 680 Lira Toplandı - Son Dakika
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