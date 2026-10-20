Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Emniyet Genel Müdürü Fidan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Emniyet Genel Müdürü Fidan'ı ziyaret etti

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Filistin\'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Emniyet Genel Müdürü Fidan\'ı ziyaret etti
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, makamında Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Abu Jaish ve heyetini ağırladı. Ziyarette Fidan, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekti ve iş birliği ile dayanışmanın artarak devam edeceğini söyledi.

(ANKARA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Abu Jaish, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Filistin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Nasri Khalil Abu Jaish ve beraberindeki heyet, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede; Türkiye ve Filistin arasında tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dayanan köklü ilişkilere dikkati çeken Sayın Genel Müdürümüz, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğini belirtti. Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Sayın Nasri Khalil Abujaish'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Emniyet Genel Müdürü Fidan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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