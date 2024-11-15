Filistin'in İlanının 36. Yılı Kutlandı

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Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin ilanının 36. yıl dönümü kutlu olsun! İşgal, ilhak ve soykırım girişimlerine karşı onurlu bir direniş sergileyen Filistin halkının özgürlük mücadelesinde her daim yanındayız. İki devletli çözüm temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'ne olan desteğimiz bakidir." ifadelerine yer verildi.