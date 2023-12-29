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Filistin İslami Cihad Hareketi Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail ile çatışmalarda 2 ölü - Son Dakika
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Filistin İslami Cihad Hareketi Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail ile çatışmalarda 2 ölü

Filistin İslami Cihad Hareketi Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda iki mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 502 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Kudüs Seriyyeleri\'nden İsrail ile çatışmalarda 2 ölü
29.12.2023 - 23:08,
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Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda iki mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ahmed Ali Cibril ile Ali Esved isimli Kudüs Seriyyeleri mensuplarının "Aksa Tufanı" kapsamında Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Filistin sınırındaki çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 317 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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