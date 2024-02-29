Filistin, İsrail'in Gazze'deki insani yardım bekleyenlere saldırısını kınadı

Filistin yönetimi ve Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze kentinde insani yardım bekleyenleri hedef alan saldırısını kınadı.
Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "bir lokma yiyecek bulabilmek için hayatlarını tehlikeye atan bunca insanın hayatını kaybetmesinin, İsrail'in işlediği soykırımın bir parçası olduğu" ifade edildi.
İşlenen bu suçtan İsrail'in sorumlu olduğu ve bunun hesabını uluslararası mahkemelerde vermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in bu suçla, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı işlediği suçlara bir yenisini daha eklediği kaydedildi.
Uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i, Filistinlilerin kanını dökmeye ve modern tarihte benzeri görülmemiş soykırım suçlarını işlemeye teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Bu katliamların devam etmesi, asıl amacın, Filistin halkını katletmek ve topraklarından sürmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, söz konusu katliamın, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyini tamamen Filistinlilerden temizlemek için buradaki halka karşı yürüttüğü soykırımın bir parçası olduğunu belirtti.
Açıklamada, "Bu katliam, soykırımın ve halkımızı tehcir etme politikasının yeni bir kanıtıdır ve uluslararası topluma ve İsrail'i destekleyen ülkelere, sivillerin korunmasının tek yolunun ateşkesten geçtiğini göstermiştir. Bu menfur katliam, İsrail'in sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrı ve taleplere kulak vermediğini hatta bunun aksini yaptığını göstermiştir." denildi.
Filistin direniş gruplarından yapılan ortak açıklamada da, İsrail'in, soykırım suçları işlemeye ve uluslararası mahkemeler ile uluslararası örgütlere meydan okumaya devam ettiği ve bu kurumların, soykırım suçlarını durdurmak için gerçek ve ciddi bir şey yapmaktan aciz olduğu kaydedildi.
Bu katliamın, zaman ve mekan sınırlarını aştığı ve tüm insanlığa yapılmış açık bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'i, saldırılar ile soykırımı sonlandırmaya ve yardım girişlerine izin vermeye zorlayacak kararlar almaya çağrıldı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise açıklamasında, "ABD'ye ve arabuluculara şunu teyit ediyoruz: müzakere süreci ucu açık bir süreç değildir ve ayrıca İsrail'in bunu Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmek için bir kılıf olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
İslami Cihad'ın açıklamasında da ABD yönetimi, İsrail'i destekleyen Batılı hükümetler ve Arap rejimleri başta olmak üzere dünyanın sessiz ve aciz ülkelerinin Filistin halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu suçun, İsrail'in Filistin halkına karşı "dünyanın gözü önünde, en çirkin yollarla en fazla sayıda insanı öldürerek" yürüttüğü soykırımın açık bir göstergesi olduğu dile getirildi.
Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Filistin, İsrail'in Gazze'deki insani yardım bekleyenlere saldırısını kınadı - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, rakibin performansını takdir ettiğini belirterek, oyuncularından daha iyi performans beklediğini ve hedeflerinin ligi kazanmak olduğunu ifade etti.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?