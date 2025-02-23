Filistin: İsrail'in Tank Kullanımı Tehlikeli Tırmanış - Son Dakika
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Filistin: İsrail'in Tank Kullanımı Tehlikeli Tırmanış

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sivillere karşı tank kullanmasını kınayarak acil eylem çağrısı yaptı.

23.02.2025 21:16
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da silahsız sivillere karşı tank kullanmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin silahsız sivillere, evlerine ve mülklerine yönelik saldırılarında tank kullanması, Batı Şeria'daki durumu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor. Bu eylem, gerekçe olmaksızın soykırım ve zorla yerinden etme savaşını sürdürmeye yönelik bariz bir girişim." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e ağır tanklar sevk etmesinin "Filistin halkına yönelik saldırıları genişletme ve derinleştirme amacı taşıdığı" belirtilen açıklamada, bu hamlenin özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde ve mülteci kamplarında yaşayan sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında yürüttüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma "İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı saldırılarını dizginlemek ve Filistin halkının kendi topraklarında kalma hakkını güvence altına almak için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yaptı.

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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