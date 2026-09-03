Filistin Kilise Komitesi, Kudüs'teki Hristiyan Okulları için Acil Yardım İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Kilise Komitesi, Kudüs'teki Hristiyan Okulları için Acil Yardım İstedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, İsrail'in engellemeleri nedeniyle grev tehdidi altındaki Kudüs'teki Hristiyan okulları için dünya kiliselerine acil çağrı yaptı. Komite, uluslararası toplumun müdahalesiyle öğretmenlerin çalışma izinlerinin verilmesini ve okulların kapanmamasını talep etti.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, dünya kiliselerine yaptığı acil çağrıda İsrail'in uygulamalarıyla zor durumda kalan Kudüs'teki Hristiyan okullarının kurtarılması için harekete geçilmesini istedi.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Yüksek Komite, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan öğretmenlerin Kudüs'teki okullara gelişine engel olmasının ardından acil yardım çağrısı yayımladı.

İsrail'in işgal altındaki bölgede eğitime yönelik engellemelerinin kentteki Hristiyan eğitim kurumlarını "grev ilan etmek" zorunda bıraktığı ve söz konusu durumların 2026-2027 eğitim- öğretim yılını tehdit ettiği vurgulandı.

Komite, İsrail uygulamalarının kapsamının genişletilebileceği uyarısında bulundu.

İsrail müfredatının Filistin okullarına dayatıldığına dikkati çeken açıklamada, bu yılın başında İsrail parlamentosu tarafından Filistin kurumlarından alınan diplomalara sahip kişilerin eğitimci olarak istihdam edilmesini yasaklayan karar hatırlatıldı.

"Uygulamalar Kudüs'ün kimliğini zedeliyor"

Komite, bu politikaların "Kudüs'ün kimliğini zedelediğini" ve Doğu Kudüs'ün işgal altındaki bir bölge olduğunu vurgulayan uluslararası hukuka, diğer tüm uluslararası kararlara ve sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti.

"Eğitimin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğunu" vurgulayan komite, Hristiyan eğitim kurumlarının Kudüs tarihinin ve kilisenin şehirdeki varlığının bir parçası olduğunu, nesiller boyunca Hristiyan ve Müslüman Filistinlilere hizmet verdiğinin altını çizdi.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, dünya genelindeki kiliselere uluslararası konumlarını ve ilişkilerini kullanarak, mağdur edilen personelin çalışma izinlerinin verilmesi ve yenilenmesini talep etme, okulların yeniden açılmasını güvence altına alma ve öğretmenler ile öğrencilerin güvenli bir şekilde sınıflarına dönmelerini sağlama çağrısında bulundu.

Komite, Kudüs'teki eğitim kurumları ile kiliselere desteğin sürdürülmesi ve "İsrail'in devam eden ihlalleri" olarak nitelendirilen eylemlerin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere, çalışma, eğitim, tedavi, ibadet maksatlı da olsa herhangi bir şekilde Doğu Kudüs'e özel izin almalarını şart koşuyor.

İsrail parlamentosu, Ocak 2026'da onayladığı kanunla, Filistin yönetimine bağlı kurumlardan alınan akademik diplomalara sahip kişilerin İsrail eğitim sisteminde görevlendirilmesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Kilise Komitesi, Kudüs'teki Hristiyan Okulları için Acil Yardım İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:08
Herkes nedenini merak etmişti Joao Neves’in aracından bakın ne çıktı
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:30:05. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Kilise Komitesi, Kudüs'teki Hristiyan Okulları için Acil Yardım İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement